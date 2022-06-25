"Холостячка" Ксенія Мішина показала, який захисник у неї росте, вразивши українців новими кадрами.

Як пише Politeka.net, Ксенія Мішина - відома українська актриса і зірка шоу"Холостячка". А минулого року була суддею проекту "Україна має талант", де переміг 14-річний співак Артем Фесько. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу вирішила показати кадри зі своїм захисником.

На кадрах її син Платон грав у кімнаті, надівши на голову шолом і написав на ньому ЗСУ. В руках хлопчик тримав колоду, на якому було написано "РПГ". Син Мішиної робив вигляд, що стріляє з різних позицій.

Фанати поставили десятки тисяч лайків і написали коментарі:

"Слава Україні", "цей взагалі топ", "клас", " діти – це наше майбутнє!!! Українці найрозумніша нація!!! Слава Україні"," який час, такі і ігри у дітей","у нас надійне майбутнє".

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