Популярна українська фітнес-тренер і експерт програми "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка виховує двох дітей від спортсмена В'ячеслава Узєлкова, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

Так, цього разу зіркова красуня поділилася милими кадрами з донькою Олівією і розповіла про те, що навіть під час війни життя триває. На фотографіях Марина зображена з донькою в затишному місці, Малятко міцно притискається до зіркової мами і мило посміхається в камеру.

У підписі до фото Боржемська зізналася, що розмірковувала про те, як люди жили під час воєн. Як народжували дітей, любили, творили, адже може здатися, що це неможливо під час війни.

"Але в певний момент, ні, ти не звикаєш, ти просто розумієш, що немає зараз вибору. Вагітні не можуть відтягнути пологи на 4 місяці, ви не можете продовжувати жити з людиною, якого не любите, оскільки забираєте час і у нього, і у себе, і ви не можете зупинити любов, коли зустрічаєте свою людину, а ще вам потрібно продовжувати працювати і заробляти гроші на життя. Але головне одне – ми не можемо зупинити життя. Ми не можемо зупинити світ. Можемо нагадувати щодня, що війна в Україні не закінчилася. Повномасштабна війна триває 4 місяці. Ми всі змінилися, але продовжуємо жити. Кожен у своїй новій реальності і в нашій спільній", - поділилася своїми думками Марина.

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