Як пише Politeka.net, Аїда Ніколайчук - відома співачка з України. Дівчина прославилася завдяки участі в проекті "Х-Фактор", де на прослуховуваннях заспівала "колискову". Співачка настільки добре співала, що судді подумали, що включена фонограма, а не вона сама співає. Але Ніколайчук повторила успіх без музики. При цьому перемогти на проекті виконавиці вдалося з другого разу.
Тепер за Ніколайчук стежать десятки тисяч фанатів в Instagram, де співачка радує своєю творчістю і яскравими образами. А нещодавно артистка випустила пісню українською мовою, яку назвала "нікотин". А цього разу Ніколайчук вирішила показати себе, зробивши Селфі. На фото учасниця "Х-Фактора" була в стильних окулярах і чорному одязі з ефектним розрізом.
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