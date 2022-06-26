Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно виступала для військових і продовжує допомагати всім, чим може, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса розповіла в соцмережі, що приєдналася до благодійного аукціону українських акторів.

В рамках цього аукціону Ольга виставила на продаж свою розкішну вишиванку ручної роботи, яку купила в Карпатах. Також зірка показала цю вишиванку на камеру, і вона дійсно виглядає розкішно – біла з красивою різнобарвною вишивкою.

У підписі до публікації Сумська розповіла про цей благодійний аукціон, його цілі, а також назвала стартову ціну свого лота – 5 тисяч гривень. "Друзі! Сьогодні я приєднуюся до акторського благодійного аукціону @act_lots, мета якого зібрати п'ять карет швидкої допомоги! Мій лот - це борщівка ручної роботи з оригінальним орнаментом. Купувала вишиванку в місті Яремче, це ручна робота місцевих майстрів... вірю, що вона принесе радість і щастя її майбутній власниці. Всі кошти від продажів підуть на придбання машини швидкої допомоги. Приєднуйтесь, друзі!", - розповіла Оля.

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