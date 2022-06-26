Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - учасниця проекту" Холостяк " з Микитою Добриніним. Даша почала активно розповідати в Instagram, як худне. За вагітність дівчина набрала тридцять кг і все ще займається, щоб скинути зайве.

Дівчина хоче повернути заповітні 53 кг, як було до вагітності, тепер вона має намір тренуватися в залі навіть під час відпочинку з маленьким сином. Даша показала, як зараз займається.

"Тому дозвольте трохи похвалитися. Щось там вимальовується, поки не співаємо знову " - пише Даша.

Зараз Даша відпочиває в Хорватії і активно ділиться кадрами відпустки. А тепер вирішила показати, як виглядає її фігура в купальнику, поділившись фото в своєму сторіс.

"Нагадаю, що кілька місяців тому я була така і це був мій стрес і тригер. Тут малої ще на гв. Я трохи офігеваю після пологів по відношенню до свого нового тіла", - написала Даша.

Блогерка стояла на фото перед дзеркалом, роблячи селфі. На знімку можна побачити обвислий живіт красуні, який вона ще не встигла прибрати.

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