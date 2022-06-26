Як повідомляє Politeka.net, телеведуча Лілія Ребрик активно веде соціальні мережі, розповідає про останні події в країні і не забуває також ділитися своєю думкою. Ведуча також часто показує кадри з місця подій-наслідків обстрілів окупантів, як сьогодні в Києві та Харкові.

Сьогодні вночі окупанти випустили близько 50 ракет по нашим землям. Знищений 9 поверх будинку в Києві рятувальники розбирали кілька годин. Вдалося врятувати маму і маленьку дівчинку, а батько не вижив. Це обурило ведучу, яка також проживає в столиці.

"Мій Київ сьогодні. Біль, лють, співчуття... знову тривоги... знову обстріли... знову зруйновані долі... Схаменіться, жалюгідні чудовиська. Не пробачимо ніколи " - пише Ребрик.

У мережі також підтримують: «😢ненавиджу їх, ненавиджу виродків; Спас Спаси і збережи Україну; серце розривається, сволота просто, нехай вони кожен день страждають від болю втрати 😭; невимовний біль за знищення нашої країни 😢; це жах. Розорення. Ненависть. Жінки всієї країни!; Харків обстрілюють щодня, кожного 😥 🙏 неможливо стерпіти біль💔».

Ми писали, Лілія Ребрик звикла до ранніх підйомів – вона зустрічає глядачів програми "Ранок з Україною" в незмінному хорошому настрої і в стильних нарядах, які стають предметом обговорень її шанувальників.

Вона показала подальший образ і подякувала українським захисникам.

"Для мене сенс дня сьогодні-побачити, що життя триває. Спасибі ВСУ за новий день", - підписала фото телеведуча.

Нагадаємо, що донька Ребрик похвалилися своїм талантом на камеру, мама не втрималася.

Як повідомляла Politeka, Ребрик розповіла про знакову подію в житті молодшої доньки.

Також Politeka писала, що Ребрик розчулила прогулянкою з чоловіком і дітьми, фото з минулого.