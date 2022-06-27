Українська співачка Наталія Могилевська повідала про свого коханого чоловіка. В ефірі телемарафону "Єдині Новини " вона розповіла, що закохалася в нього під час війни.

"Він мене захищає. Ми бували в таких місцях, які так часто бомблять, що люди перейшли жити під землю. І ми під землею їм даємо концерти. Там дуже небезпечно виступати. Він каже мені:"Ти моя героїня". І ці слова дають мені сили і сміливість", - поділилася Наталія Могилевська.

Наталя зазначила, що вони познайомилися з ним в перший день війни, але її коханий не військовий. Разом вони вивезли з небезпечних місць величезну кількість дітей, людей і сестру знаменитості, яка перебувала на 8-му місяці вагітності.

"Я вірю, що він фартовий. Він старший за мене і дуже красивий. У нього є зброя і він мене захищає", - повідала Наталія Могилевська.

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