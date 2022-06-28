Популярна блогерка і дружини головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка менше року тому народила чоловікові сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала знімки з нової фотосесії з сином на відпочинку за кордоном.

На нових фото щаслива Даша позує на прогулянці вулицями хорватського міста Макарська, де зараз відпочиває. На руках красуня тримає маленького сина Лева, якому скоро виповниться рік. Як видно, на прогулянку Квіткова вийшла в легкому стильному вбранні – білому топі і довгій квітчастій спідниці, а на її ногах зручні сандалі. Волосся красуні зібране в недбалий хвостик на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Даша написала: "Завжди поруч, завжди разом". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нові фото красуні, засинаючи її з сином компліментами: "Як мило", "Які красиві", "Милі такі, ви крута мама", "Так красиво. Так відчутна ваша любов і позитив", "Дуже красиві! Матуся розумниця, в хорошій формі", "Які красиві", "Як же Вам підходить це місто. Гармонійно вписалися в колорит", "Красуня, вам йде материнство", "Які ви класні", "Такі милі", "Нехай так буде завжди!".

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