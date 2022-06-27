Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса, яка прославилася завдяки зйомкам в серіалі "Свати". Зараз знаменитість як і інші зірки підтримує Україну. Нещодавно актриса зізнавалася, що майже всі російські колеги мовчать про те, що відбувається в Україні. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Цього разу Кошмал вирішила показати ефектні зачіски з хвилястим волоссям.
"3 моїх топ-зачіски з хвилястим волоссям. Зручно і швидко", - написала Анна.
"Друга", - продовжила Кошмал.
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"Третя", - підсумувала актриса і продовжила фанатам вибрати .
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