Як пише Politeka.net, Анна Кошмал - відома українська актриса, яка прославилася завдяки зйомкам в серіалі "Свати". Зараз знаменитість як і інші зірки підтримує Україну. Нещодавно актриса зізнавалася, що майже всі російські колеги мовчать про те, що відбувається в Україні. Не забуває Анна і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Цього разу Кошмал вирішила показати ефектні зачіски з хвилястим волоссям.

"3 моїх топ-зачіски з хвилястим волоссям. Зручно і швидко", - написала Анна.

"Друга", - продовжила Кошмал.

"Третя", - підсумувала актриса і продовжила фанатам вибрати .

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