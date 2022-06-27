Дружина ведучого "Маски" Володимира Остапчука Христина Горняк показала, з ким їй вдалося поговорити, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий і зірка шоу "Маска". Знаменитість в 2020 році одружився на красуні Христині після розлучення зі своєю екс-дружиною Оленою Войченко. У знаменитості залишилися від першого шлюбу двоє дітей-син і дочка. Після початку війни Остапчук відправився захищати Україну, а Христина зайнялася благодійністю. Не забуває дружина Остапчука і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Христина вирішила показати свою бабусю.

"Не можу вам не показати, як пошарпалася зі своєю бабусею о...",- почала дружина Володимира.

"Я зробила комплімент бабусі і вона відразу розповіла мені про якусь дієту, тому я її уважно слухала. Так люблю її, моя бабуся Дана", - продовжила Христина.

А після цього блогерка показала спільне фото з бабусею, Володимиром і собою.

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