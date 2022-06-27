Молодший Олександр з'явився на світ в кінці листопада 2020 року.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник - багатодітні батьки. Молодший син пари частенько потрапляє на камеру. Нове миле фото з маленьким Сашком опублікувала Христина на своїй сторінці в Instagram.

На фото молодший син телеведучого Григорія Решетника зображений в надувному басейні. Світловолосий хлопчик сидить у воді, тримає в руках відро з якого поливає себе і іграшку. Він виглядає дуже серйозним і захопленим процесом. Схоже це одна з найулюбленіших розваг хлопчика.

"У нас сьогодні дуже спекотно", - підписала кадр Христина Решетник і залишила поруч сердечко.

Варто нагадати, що Христина і Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван і Дмитро народилися в 2013-му і 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ в кінці листопада 2020 року.

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