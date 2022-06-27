Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник і його дружина Христина Решетник - багатодітні батьки. Молодший син пари частенько потрапляє на камеру. Нове миле фото з маленьким Сашком опублікувала Христина на своїй сторінці в Instagram.
На фото молодший син телеведучого Григорія Решетника зображений в надувному басейні. Світловолосий хлопчик сидить у воді, тримає в руках відро з якого поливає себе і іграшку. Він виглядає дуже серйозним і захопленим процесом. Схоже це одна з найулюбленіших розваг хлопчика.
"У нас сьогодні дуже спекотно", - підписала кадр Христина Решетник і залишила поруч сердечко.
Варто нагадати, що Христина і Григорій Решетник виховують трьох синів: старші Іван і Дмитро народилися в 2013-му і 2017 році, а молодший Олександр з'явився на світ в кінці листопада 2020 року.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Стовп вогню і диму: в глибокому тилу окупантів палає склад боєприпасів, перші кадри
"Вперше з 1918 року": рф потрапила в дефолт, який може стати найбільшим в історії, всі подробиці
Ворог підло вдарив по житлових будинках на Одещині, поки всі спали: відома кількість поранених
Молода дружина Венсана Касселя зважилася на сміливий експеримент із зовнішністю: фото результату
Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетнік з дружиною після трагедії в Києві звернулися до українців.
Як повідомляла Politeka, "розповніла" дружина ведучого "Холостяка" Решетніка вразила фігурою.
Також Politeka писала, ведучий "Холостяка" Решетник відправився за дружиною в спортзал, влаштувавши спекотне тренування.