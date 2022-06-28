Як пише Politeka.net, популярна співачка Надя Дорофєєва була вражена обстрілом ТРЦ в Кременчуці, окупанти цинічтно заявили спочатку, що це фейк, а потім і зовсім стали запевняти, що цілили в склади з прибулим зброєю США.
Тим не менш, факт залишається трагічним: кількість загиблих в результаті ракетного удару по ТРЦ в Кременчуці зросла до понад 20, постраждали 59 осіб, 25 осіб госпіталізовані, пошуки тривають.
"Коли використовують насильство над мирними людьми-це тероризм. Кожен день так по всій Україні! Це торговий центр, в якому люди. Рятувальні роботи ведуться. Все це занадто. Мені нестерпно боляче " - пише Надя про ситуацію.
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"#russiaisaterroriststate; 😭 💔 боляче! 🤬роzzія йди до біса! #russiaisaterroiststate; Росія-країна ТЕРОРИСТ!!!; #russiaisaterroriststate покидьки; ніколи не пробачимо #ru".
Такеж Дорофєєва поділилася постом на цю тему, який виявився занадто агресивним, тому Instagram вважав за краще його видалити. Тоді Надя опублікувала ще кілька сторіз.
"Не можу заспокоїтися. Ненавиджу", - зізналася співачка.
Вона поділилася коротким відео, на якому не змогла стримати сліз.
"Інста видаляє всі пости. Зараз, мені здається, ридає вся країна ... друзі, тримайтеся!",- звернулася до українців Дорофєєва.
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