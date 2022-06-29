Популярний український виконавець Олексій Завгородний, більш відомий як екс-соліст групи "Время и Стекло", часто ділиться з шанувальниками новинами зі свого життя в Instagram. Так, нещодавно артист приголомшив шанувальників, що пішов з продюсерського центру Потапа та Ірини горою, а тепер здивував кадрами з виступу.

Схоже, Олексій пішов від Потапа не один, а разом зі своїм колегою – солістом групи Mozgi Дядєй Вадєй. Але, що найбільше вражає, вони обидва почали чудово співати українською мовою. Позитив показав у своєму мікроблозі відеофрагменти їх спільного виступу для українських військових.

Також Завгородний опублікував у своєму пості чарівне фото в розкішній вишиванці, а в підписі до публікації привітав українців з Днем Конституції. "Ми сильні, ми єдині, нас не зламають теракти, які русня здійснює на території нашої України! З Днем Конституції, мої дорогі! Слава Україні! По всій землі слава. Слава ЗСУ!", - написав Олексій.

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