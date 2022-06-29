Популярный украинский исполнитель Алексей Завгородный, более известный как экс-солист группы "Время и Стекло", часто делится с поклонниками новостями из своей жизни в Instagram. Так, недавно артист огорошил поклонников, что ушел из продюсерского центра Потапа и Ирины Горой, а теперь удивил кадрами с выступления.

Похоже, Алексей ушел от Потапа не один, а вместе со своим коллегой – солистом группы Mozgi Дядей Вадей. Но, что больше всего поражает, они оба начали прекрасно петь на украинском языке. Позитив показал в своем микроблоге видеофрагменты их совместного выступления для украинских военных.

Также Завгородный опубликовал в своем посте очаровательное фото в роскошной вышиванке, а в подписи к публикации поздравил украинцев с Днем Конституции. "Мы сильны, мы едины, нас не сломают теракты, которые русня совершает на территории нашей Украины! С Днем Конституции, мои дорогие! Слава Украине! По всей земле слава. Слава ВСУ!", - написал Алексей.

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