Артист показав, як зустріли його в польській столиці і звернувся до поляків з вдячністю.

Популярний український виконавець Святослав Вакарчук разом зі своєю групою "Океан Ельзи" зібрав десятитисячний зал глядачів на концерті у Варшаві. Кадри з благодійного концерту опублікували на сторінці колективу в Instagram.

На фото і відео з концерту можна побачити, як тепло зустріли "Океан Ельзи" і Вакарчука. На одному з відео музикант стоїть на сцені з піднятими руками, а весь багатотисячний зал махає з ним в унісон, демонструючи неймовірне єднання.

У підписі до публікації від імені групи написали: "Вчора була та зустріч з вами, коли всіх слів мало, щоб розповісти, подякувати... дорога Варшава, неймовірна Польща, дякую, за все, що ви зробили і робите для України, за те, що разом з нами поділяєте наш біль, за те, що нашу віру і рішучість підживлюєте своєю енергією, за те, що шануєте наших захисників, називаючи їх вартовими миру і цивілізації".

Також там повідомляється, що на благодійний концерт на підтримку України у Варшаві зібралося близько 10 тисяч глядачів. А всі кошти від проданих квитків на цей концерт направлять на допомогу постраждалим за час російського вторгнення дітям, а також українським захисникам.

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