Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – легендарна італійська актриса. Зірка була 14 років одружена з Венсаном Касселем, але в 2014 році пара розійшлася. У зірок залишилися двоє спільних дітей - Діва та Леоні Кассель. Дочка вже виросла справжньою красунею і робить перші кроки у модельній кар'єрі. Не забуває Беллуччі про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим, а цього разу поділилася результатами зйомки для відомого глянцю.

Моніка Беллуччі, скрін

На кадрах Моніка була із зібраним волоссям назад, а позувала у приталеному вбранні.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків та написали коментарі:

"Ти звела мене з розуму, цього достатньо", "Така картина могла стати причиною лісової пожежі!", "Вау, Чудово", "Я люблю тебе, Моніка", "Я рада, що дожила до цього", "На мій погляд , ця фотографія просто чудова через різні частини стилю. Цілком інший, зовсім незвичайний, повний культури..".

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Моніка Беллуччі, скрін

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А ще Politeka повідомляла, що 57-річна Беллуччі у шкіряній спідниці вразила чудовим виглядом і без фотошопу.

Також Politeka писала, що 57-річна Беллуччі у чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу.