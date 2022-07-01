Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Знаменитість, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у війні із російськими окупаційними військами. Леся нещодавно зізналася, що в неї немає роботи через події, які відбуваються в Україні. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться з фанатами багатьом цікавим. А цього разу Леся поділилася яскравими образами, розмістивши кілька фото у сторіс.

На нових фото Нікітюк була у блакитній сукні. На одному фото Леся просто стояла, на другому задерла нижню частину. Також зірка продемонструвала друге вбрання – шортики з сорочкою, а образ доповнила стильними окулярами. Леся аналогічно розмістила дві фотографії, вихваляючись розкішним виглядом.

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А ще Politeka повідомляла, що Нікітюк відмовилася від планів на сімейне життя та розкрила подробиці.

Також Politeka писала, що Нікітюк розповіла про незвичайну посилку, яка прийшла їй із Іспанії.