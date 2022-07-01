Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча Лілія Ребрик завжди бадьора, позитивна та з усмішкою на обличчі – незважаючи на ранні підйоми, телеведуча заряджає глядачів енергією. Крім того, вона з радістю приміряє для ефірів стильні та ефектні образи. Одним із них вона вирішила похвалитися на своїй сторінці в Інстграм.
Для нового ранкового ефіру Лілія Ребрик обрала брючний костюм яскраво-рожевого кольору, який доповнила білою футболкою та такого ж кольору туфлями-човниками на підборах. Волосся вона поклала у свої фірмові локони, а також зробила насичений макіяж.
Задоволена Лілія Ребрик позувала в студії, посилаючи на камеру повітряний поцілунок. На другому знімку вона з'явилася поряд зі своїм колегою Славою Дьоміним. Які соковиті фарби! Краса просто.
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Слід зазначити, що Ребрик вестиме ранкове шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна" разом із Дьоміним. Раніше її партнером був Анатолій Анатоліч, який зараз веде ефір у парі з Іриною Хоменком.
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Як повідомляла Politeka, Ребрик розповіла про знакову подію в житті молодшої доньки.
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