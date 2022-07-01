Як повідомляє Politeka.net, 50-річний телеведучий, суддя кулінарного шоу "Майстер шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво висвітлює події в країні на своїй сторінці в Інстаграм, а також підтримує постраждалих внаслідок російської агресії. Сьогодні всіх українців вразив ракетний обстріл Одеської області.

Не витримав після того, що відбулося, і Ектор Хіменес-Браво, який емоційно відреагував на новину.

"Я ніколи не зможу прийняти реальність, коли вранці ми читаємо новини про загибель 20 людей у ​​житловому будинку. У якому діти сплять у сирих підвалах, матері ховають синів, а батько віддає життя на фронті", - зізнався кулінар.

Ектор Хіменес-Браво визнав, що перший місяць літа пройшов у боротьбі, але українці не будуть залякані, а продовжать боротьбу з росіянами, які віроломно відібрали у нас мирне життя.

"Ми боролися, боремося і боротимемося. Заради миру та спокійного життя дітей. Щоб вони через 10 років не починали свого ранку з новин про 20 загиблих у житловому будинку", - упевнений суддя "Майстер шеф".

Він також представив добірку кадрів, на яких видно руйнування житлового будинку, де знайдено тіла 20 українців.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.