Як повідомляє Politeka.net, 50-річний телеведучий, суддя кулінарного шоу "Майстер шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво висвітлює події в країні на своїй сторінці в Інстаграм, а також підтримує постраждалих внаслідок російської агресії. Сьогодні всіх українців вразив ракетний обстріл Одеської області.
Не витримав після того, що відбулося, і Ектор Хіменес-Браво, який емоційно відреагував на новину.
"Я ніколи не зможу прийняти реальність, коли вранці ми читаємо новини про загибель 20 людей у житловому будинку. У якому діти сплять у сирих підвалах, матері ховають синів, а батько віддає життя на фронті", - зізнався кулінар.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Тіла лежать під вікнами, кількість жертв зростає: росіяни били по Одещині з літаків, нові подробиці
Окупанти вдарили ще по двом торговим центрам: спалахнула пожежа
Лукашенко збирається пережити путіна: Піонтковський пояснив тактику президента Білорусі з приводу України
При розборі завалів ТЦ в Кременчуці сталася НП: нові подробиці і фото з місця трагедії
Ектор Хіменес-Браво визнав, що перший місяць літа пройшов у боротьбі, але українці не будуть залякані, а продовжать боротьбу з росіянами, які віроломно відібрали у нас мирне життя.
"Ми боролися, боремося і боротимемося. Заради миру та спокійного життя дітей. Щоб вони через 10 років не починали свого ранку з новин про 20 загиблих у житловому будинку", - упевнений суддя "Майстер шеф".
Він також представив добірку кадрів, на яких видно руйнування житлового будинку, де знайдено тіла 20 українців.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.