Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", показала, як вміє робити шпагат, поділившись яскравим відео у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також дівчина обожнює спорт, особливо розтяжки, яким із задоволенням навчає і українців. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А на новому відео Нікітіна була в топіці та шортиках. Зірка стояла на руках та демонструвала верхній шпагат.

"Мене лікує спорт

Друзі, особисто для мене, ліки від стресу та поганого настрою – це спорт!", - написала Катя.

Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:

"Молодець", "Просто вогонь", "Найкращі ліки", "Я хочу навчитися робити це".

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