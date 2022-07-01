Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також дівчина обожнює спорт, особливо розтяжки, яким із задоволенням навчає і українців. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А на новому відео Нікітіна була в топіці та шортиках. Зірка стояла на руках та демонструвала верхній шпагат.
"Мене лікує спорт
Друзі, особисто для мене, ліки від стресу та поганого настрою – це спорт!", - написала Катя.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
"Бога не бояться": в лікарні розікрали гумдопомогу на понад мільйон гривень, що відомо
Тіла лежать під вікнами, кількість жертв зростає: росіяни били по Одещині з літаків, нові подробиці
"Принизили за всіма параметрами": росія програла битву за Чорне море
ЗСУ повністю звільнили від окупантів ще одну область: "Вітаю!"
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Молодець", "Просто вогонь", "Найкращі ліки", "Я хочу навчитися робити це".
Нагадаємо, блондинка з "Жіночого кварталу" у крихітному міні задерла ніжку, вразивши виглядом
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Жіночого кварталу" Нікітіна у вузькому топіку залюбувала стильним чином
А ще Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" Нікітіна у вузьких шортах хвальнула розтяжкою