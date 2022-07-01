Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливако. Дівчина дійшла до фіналу, але там не змогла перемогти, адже головний герой вибрав Ганну Богдан. Натомість Юлія стала досить успішним блогером і тепер активно веде сторінку в Інстаграм, де цього разу розповіла про своє погане самопочуття.
"Рубрика "похмурий контент". Здається, у мене температура. Потрібно вичахатися до завтра, бо має їхати в цікаве місце за 3 години від Мілана", - написала Юлія.
"Часто я розчулююся від того, що в мене найкращі передплатники у світі. Такі дбайливі, люблю вас", - продовжила Бельченко, показуючи реакцію фанів.
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"Мені вже краще... Кондиціонери в спеку дуже підступні. Збираюся в місто моїх мрій", - зазначила Юлія.
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