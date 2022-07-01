Фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайка" Бельченко показала себе і розповіла про своє погане самопочуття.

Як пише Politeka.net, Юлія "Зайка" Бельченко - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливако. Дівчина дійшла до фіналу, але там не змогла перемогти, адже головний герой вибрав Ганну Богдан. Натомість Юлія стала досить успішним блогером і тепер активно веде сторінку в Інстаграм, де цього разу розповіла про своє погане самопочуття.

"Рубрика "похмурий контент". Здається, у мене температура. Потрібно вичахатися до завтра, бо має їхати в цікаве місце за 3 години від Мілана", - написала Юлія.

"Часто я розчулююся від того, що в мене найкращі передплатники у світі. Такі дбайливі, люблю вас", - продовжила Бельченко, показуючи реакцію фанів.

"Мені вже краще... Кондиціонери в спеку дуже підступні. Збираюся в місто моїх мрій", - зазначила Юлія.

Нагадаємо, фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" виїхала з України, заінтригувавши своїм місцем перебування

Також Politeka повідомляла, що фіналістка "Холостяка" Юлія "Зайчик" здивувала виглядом на фото 13-річної давності

А ще Politeka писала, що фіналістка "Холостяка" Юля "Зайчика" показала, як треба балувати себе в салоні краси