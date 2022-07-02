Як пише Politeka.net, Сергій Лазановський - відомий український співак та переможець проекту "Голос країни", де був у команді Наді Дорофєєвої. Після проекту артист став досить популярним в Інстаграм і тепер регулярно ділиться своєю творчістю, а також особистими кадрами. А цього разу Сергій вирішив показати себе та розповісти, які у нього проблеми.
Ні, я не займався спортом... Я не робив прибирання... Я просто сиджу на дивані... Хіба це нормально?
P.S. Гормони щитовидної залози – прекрасні. Пояснень такому густому потовиділення просто немає. Як із цим жити? Це навіть не в комплексах річ... Воно просто незручне", - написав Лазановський.
На кадрах Сергій був топлес і знімав себе крупним планом, показуючи спітніле обличчя.
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