Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі – легендарна італійська актриса та модель, яка любить показати елегантні образи без найменшого сором'язливості. Останнім часом на публіці Моніка не так часто з'являється, однак у соціальній мережі зрідка балує фанів яскравими фото.

У чорному боді та білому піджаку Моніка показала стильний образ, причому обличчя зірки не стали згладжувати, вона вважала за краще здатися без зайвої обробки. Проте навіть так виконавиця виглядала дуже молодо та розкішно.

«❤️Cover Story на цих вихідних @iodonna_it з @corriere від @lucbraquet. І інтерв'ю з нагоди виходу фільму», - пише Моніка під кадрами.

У мережі також відреагували:

«57 ніколи не виглядали так гарно; Моя улюблена королева; Моя Королева 🔥; Завжди добре виглядаєш 🥺😍; Беллісіма ❤; Ви вкрали моє серце 🧡😛; Ми любимо тебе, леді, удачі; леді😍 красива; Люблю це 😍😍».

При цьому заради ролі Беллуччі готова змінити зачіску, колір локонів і навіть звичний стиль.



Втім, завдяки перукам та насиченим відтінкам у макіяжі вдається це зробити дуже швидко. У реальному житті виконавиця виглядає дуже стримано, чим підкорює фанатів.

Нагадаємо, Беллуччі зацікавила образом фатальної жінки в чорному на відпочинку

А ще Politeka повідомляла, що 57-річна Беллуччі у шкіряній спідниці вразила чудовим виглядом і без фотошопу.

Також Politeka писала, що 57-річна Беллуччі у чорному костюмі здивувала реальною зовнішністю без фотошопу.