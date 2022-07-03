Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Христина Решетник - багатодітні батьки, які залишилися в країні незважаючи на ризики та продовжують розповідати про життя. Телеведучий також не зупинив свою роботу і часто показує Інстаграм цікаві уривки з інтерв'ю.

На цей раз Решетник поспілкувався із дружиною екс-холостяка Дмитра Черкасова, яка розповіла, як діти переживали без батька. Вона з дітьми виїхала за кордон, щоб убезпечити себе, і це стало травмою для дітей.

Однак у мережі відреагували на новину досить двозначно, адже за словами українок, слід спілкуватися не з заможними та публічними особистостями, які втекли з країни одразу, а з простими людьми, які втратили будинки у Харкові, Маріуполі, Херсоні тощо.

«Це дуже важко, зараз усі мами перебувають у такому тяжкому стані; Тисячі матерів були чи є у такій самій ситуації. Але ніхто не плаче по всій країні. Черкасові так люблять усілякі ТВ-шоу; Покажіть сім'ю з Одеси, Маріуполя .... які пережили справді страшне !а не сім'ю у яких є гроші і можуть дозволити все ...Покажіть звичайну сім'ю ,а не мажорів життя».

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