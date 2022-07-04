Як повідомляє Politeka.net , український телеведучий Григорій Решетник та його дружина Крістіна Решетник – багатодітні батьки, які виховують разом трьох маленьких синів. Дружина телеведучого також активно веде соціальні мережі та любить ділитися різними моментами із життя.

Нещодавно Христина показала, як розважалася з дітьми на прогулянці.

«Щодня закохуюся в нашу країну все сильніше 💙💛 А як може бути інакше, коли бачиш ці види 🤤 Неймовірні Карпати! 🌲 Тут особливий, сильний гірський дух 💪 Те, що я виросла тут, надає особливого оптимізму! У нас і в нашої країни немає іншого виходу, ніж бути вільними та щасливими 🫶 А ми провели неймовірні вихідні 🌳» - ділиться Христина.

У мережі також підтримали:

«Такі гарні та щасливі❤️; Дякую, що відвідали наш парк❤️; Клас! Як із погодою в горах?; Дуже вже хочеться поїхати трохи переключитися, але повинні працювати щоб економіка країни працювала!; Скоро Перемога ❤️; Чекаємо на нашу перемогу🙏💙💛Наша країна найкрасивіша🥰».

Також горда мама розповіла, що їхній середній син робить щоранку.

Виявилося, що Дмитро завжди дякує ВСУ, коли може виспатися вночі без сирен.

"Коли спокійна ніч, Дімуля прокидається вранці і каже, яке щастя, що сьогодні ми спали спокійно. Дитині лише п'ять років. Коли ніч без сирен, ми дякуємо за це ЗСУ", - розповіла Крістіна Решетник.

Нагадаємо, ведучий "Холостяка" Решетнік з дружиною після трагедії в Києві звернулися до українців.

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