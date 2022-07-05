Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська, яка з початку війни залишилася в Україні, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася радісною новиною про гастролі – перші з початку війни в Україні.

Як видно, Ольга опублікувала теплі кадри із залаштунків театру, на яких позує разом із колегами-театралами. На знімках актриса виглядає по-справжньому щасливою і це не дивно, адже вона у своїй стихії. За словами Сумської, це великий успіх, що виступ у театрах став можливим, хоч іноді доводилося переривати вистави через повітряну тривогу.

"Перший гастрольний тур з початку війни! Київ, Біла Церква, Одеса! Дякуємо тобі, Боже! Уклін і повага нашим захисникам, продюсеру, моїм чудовим колегам, що це взагалі стало можливим! Між сиренами та хвилюванням, щоб зіграти у фінал… Театр об'єднує, як ніколи! Нам так потрібні ці емоції, цей позитив! Слава ВСУ! Слава Україні!", - написала Сумська у підписі до своєї публікації.

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