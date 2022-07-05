Між ведучим Володимиром Остапчуком та його колишньою дружиною Оленою Войченко знову розгорівся скандал.

Як повідомляє Politeka.net, нещодавно телеведучий Володимир Остапчук розповів, що у його екс-дружини проблеми із законом у США, а її брат – бандит. Роман Войченко був одним із організаторів кримінальної банди в Умані, а Олена із батьками його покривала.

Олена Войченко не витримала та відповіла на звинувачення колишнього чоловіка на своїй сторінці в Інстаграм-Сторіз .

Вона заявила, що шоумен оббрехав її та її родину. Зазначила, що хоч Остапчук і згадав її брата-бандита, але забув уточнити: вона не спілкується з ним уже 10 років.

"Дякую, Володимире за те, що показав, як ти добре вмієш і любиш брехати, як чудово маніпулюєш фактами. Наприклад, ти згадуєш мого брата, але забуваєш сказати, що спілкування у нас відсутнє приблизно 10 років", - пояснила колишня дружина Володимира Остапчука.

Жінка також впевнена, що Володимир продовжує піаритися на тему їхнього розлучення та дітей. Тому вона попросила негайно припинити брехати про неї та її родину, не розпочинати нових скандалів.

"Я глибоко обурена і засмучена тим, що ти тероризуєш моїх рідних, обливаєш брудом їх і мене. Я вимагаю припинити це. А також знову здивована тим, що так низько ти падаєш. Я ще раз прошу, вже навіть вимагаю — припинити піаритися на темі розлучення та дітей", - заявила Олена Войченко .

Нагадаємо, що Остапчук схвилював зустріччю з 10-річною Валерією.

Як повідомляла Politeka, Остапчук полив брудом колишню дружину після її скандального інтерв'ю з новими викриттями.

Також Politeka писала, що екс-дружина Остапчука відверто розповідала про погрози чоловіка.