Як пише Politeka.net, Артем Фесько – юний український виконавець, який прославився завдяки виступу на "Україна має талант". Там 14-річний підліток на прослуховуваннях вразив Сергія Притулу, який його відправив одразу у фінал, де Артем переміг. Тепер за Фесько стежать тисячі фанів в Інстаграмі. Після початку війни Артем поїхав до Польщі, але повернувся назад.
А цього разу у своєму блозі молода зірка вирішила показати, як тепер виглядає. Як виявилось, Артем підстригся, а також у нього з'явилися брекети.
"Ви чекали, і ось новий я. Як вам зміни пишіть", - написав Фесько.
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Фани поставили понад 100 лайків та написали коментарі:
"Якось помолодшав. Але з брекетами круто", "Це зовсім інша справа, красень. Ще й брекети", "Люблю безмежно. Експериментуй, вчися, удосконалюйся! Ми поруч".
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