Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча та зірка Нового каналу. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Нещодавно Леся зізнавалася, що зараз у неї роботи немає, адже через війну всі зйомки скасувалися. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Леся ринула постори Михайла Пруса. На кадрах Нікітюк обіймала молоду людину, яка розповідала, хто з нею поруч стоїть.

"Звичайно, це перша Леся України. Зустрічайте, з поверненням", - сказав Михайло.

"Я бачу тебе і свою ікону, яка захищала наш будинок, який позаду мене. Це дуже гарна ікона", - сказала Нікітюк.

Варто зазначити, що Михайло Прус – це стиліст Лесі Нікітюк. Зірка постійно працює із цим майстром на всіх проектах вже 5 років.

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