"Холостяк" Тарас Цимбалюк здивував виглядом на шкільній фотографії із забавною зачіскою того часу.

Як пише Politeka.net, Тарас Цимбалюк – відомий український актор. Зірка був одружений з Тіною Антоненко, з якою нещодавно зіграв весілля, але пара не витримала випробування війною і зрештою розійшлася. А нещодавно Цимбалюк розповів, що не проти навіть стати головним героєм шоу "Холостяк". І "Зірковий шлях" вирішив показати, як виглядав успішний актор у дитинстві.

"Актор Тарас Цимбалюк у підлітковому віці і зараз", - написано було у публікації.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Таланливий і дуже симпатичний. Бережи Себе", "На краще", "Несправедливий конкурс краси, на 2 місці хлопець краще виглядає", "Милий чоловік і талановитий актор", "два різних чоловіки", "Зачіска в дитинстві вогонь", "І тоді був красень і зараз красень", "Зараз він дуже гарячий".

Нагадаємо, розлучений Цимбалюк із "Фортечної" розбурхав українок.

А ще Politeka повідомляла, що Цимбалюк із "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення

Також Politeka писала, що Цимбалюк після розриву із дружиною подразнив українок виглядом без сорочки .