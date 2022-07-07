Як відомо, Лорак з моменту війни не сказала жодного слова і ніяк не висловила свою позицію чи підтримку Україні, поспішила видалити соціальні мережі та відхрестилася від своєї рідної країни. А нещодавно в мережі стало відомо , що бізнес запроданки з організації виступів "Ані Лорак Продакш" зазнає краху через несплату податків.

За інформацією джерел, Лорак так і не заплатила за рахунками ще за минулий рік, більше того, за три місяці її компанію можуть просто закрити.

Це вже не вперше, коли компанія запроданки опиняється на межі краху. Вперше компанія зазнала великих збитків після заяви Лорак про домагання від продюсера Костянтина Меладзе.

Зазначимо, Лорак народилася та розпочинала свою творчу кар'єру саме в Україні.

За словами Лілії Подкопаєвої, для неї було непросто прийняти мовчазну позицію її найкращої подруги Лорак. Проте, спортсменка наголосила, що й мовчання буває дуже гучним. Варто зазначити, що відповідаючи на запитання Дьоміна щодо Лорак Подкопаєва ледве стримувала сльози.

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