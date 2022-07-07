Популярна українська співачка Оля Полякова, яка днями повернулася додому після кількох місяців життя та гастролей за кордоном, вирішила відвідати міста після обстрілу. Більше часу Ольга приділила постраждалому Ірпеню та Бородянці.

Як відомо, багато артистів після повернення додому вирушають до міст під Києвом, які постраждали від обстрілів російських окупантів. Тому Полякова вирішила сама подивитися на "звільнення" росіян, які нищать новітні будинки та грабують усе на своєму шляху.

Зазначимо, за кілька днів до цього Світлана Лобода відвідала рідний Ірпінь та показала, що росіяни зробили з будинками українців.

«Ось зараз перебуваю біля будинку, який був повністю зруйнований. На той час там були люди! Зараз ще покажу, як постраждали будинки після приходу кайданів» - поділилася Ольга.

Раніше Полякова поділилася у своїх Instagram-сторісах, як рятувала улюблену козу. Як виявилося, тварина застрягла і довгий годинник лежав на сонці на бетоні. Оля разом із помічниками кинулися рятувати козочку, і перше, що вони зробили, напоїли тварину водою.

"Ну ось наша коза. Начебто вона почувається трохи краще, ніж учора. Щоправда, очі не відкриває. Бідолашна, зайчика. Ну, внутрішньовенне їй сьогодні зробили. Сподіваюся, виживе", - розповіла співачка за кадром сторіс, показуючи свою козу.

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