Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка та переможниця шоу "Маска". Також зірка брала участь у проекті "Холостячка", але й не забуває артистка про Інстаграм, де веде блог. А цього разу Злата звернулася до фанатів, розповівши про свої майбутні концерти.
"Привіт, мої люди Світлана. Ми з командою прийняли рішення перенести концерти на серпень", - почала Злата.
"Концерти відбудуться у сховищах. Я хочу створити максимально безпечний формат наших теплих зустрічей", - продовжила Огневич.
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"Я мрію про наші зустрічі і що вони відбудуться. У сторіс з'явиться детальна інформація щодо концертів у серпні", - підсумувала свій спіч співачка.
Варто зазначити, що Огневич, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.
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