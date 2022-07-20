"Холостячка" Злата Огневич показала себе та розповіла про перенесення концертів, оголосивши нові дати у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка та переможниця шоу "Маска". Також зірка брала участь у проекті "Холостячка", але й не забуває артистка про Інстаграм, де веде блог. А цього разу Злата звернулася до фанатів, розповівши про свої майбутні концерти.

"Привіт, мої люди Світлана. Ми з командою прийняли рішення перенести концерти на серпень", - почала Злата.

"Концерти відбудуться у сховищах. Я хочу створити максимально безпечний формат наших теплих зустрічей", - продовжила Огневич.

"Я мрію про наші зустрічі і що вони відбудуться. У сторіс з'явиться детальна інформація щодо концертів у серпні", - підсумувала свій спіч співачка.

Варто зазначити, що Огневич, як і інші зірки, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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