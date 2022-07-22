Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко – успішна американська модель українського походження. Зірка живе та навчається у Нью-Йорку, але на літо поїхала працювати до Лос-Анджелеса. 21-річна красуня має дружину-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим.
На нових кадрах Соня була у шкіряній куртці, яку спустила з плечей. Зірка посміхалася, позуючи в обіймах свого нареченого Дениса Жаданова
"Щасливі річниця!", - підписала кадри Євдокименко.
А на наступній сторі Соня показала, як її цілує Денис, зробивши репост свого посту.
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Фани поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Оглушальна", "Богиня", "Це, взагалі!! Краса!! Повний відпад", "Софія, ви класні", "Це вбрання вийшло з-під контролю", "Удвох ви сильніше!".
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