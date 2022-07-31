Популярний український телеведучий та шоумен Григорій Решетник, який був ведучим шоу "Холостяк" та "Холостяка", часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу ведучий виклав незвичайні фото, де показав своє нове захоплення.

Як виявилося, окрім своїх талантів і вмінь, Григорій ще й займається футболом. Так, на нових фото ведучого можна побачити на футбольному полі та у фотозоні на стадіоні. Крім того, він показав знімок із автобуса, де можна побачити всю команду. До речі, серед інших хлопців в автобусі можна помітити популярного співака і колегу по дуету Володимира Дантеса Вадима Олійника.

Як виявилось, Решетник зібрав цілу футбольну команду, а грають вони благодійні матчі, щоби збирати гроші на допомогу Збройних сил України.

У підписі до публікації Григорій розповів: "Вчора грали у Вінниці на підтримку ЗСУ. Це вже другий мій матч через тиждень, ще трохи і почну готуватися до Чемпіонату Європи. Хоча з такою командою можна одразу і на Світ їхати. Хлопці, дякую та обіймаю кожного - ви круті".

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