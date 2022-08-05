Популярна українська продюсер та співзасновниця продюсерського центру Mozgi Entertainment Ірина Горова, яка була дружиною Потапа та народила йому сина Андрія, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала у своєму мікроблозі чарівні кадри із сином та розповіла, як їй вдалося побудувати правильні стосунки з дітьми.
На нових фотографіях Ірина разом з Андрієм відображені в цікавій локації біля фонтану, що світиться, мабуть, десь за кордоном. Перед камерою щаслива мама з'явилася у довгому білому сарафані, її волосся акуратно покладене, а на обличчі радісна посмішка. Син Потапа Андрій на цих знімках має дуже дорослий вигляд.
У підписі до публікації Горова розповіла, що їй вдалося збудувати довірчі відносини з дітьми, як вона і мріяла, а також поділилася порадами з українцями, як це зробити.
"Коли у нас з @natashka.gorovaya вийшло стати подругами і чимось набагато більше, ніж "мама-дочка", я подумала: "клас, ми молодчинки!", але відразу запитала: "А чи вийде з сином?" Так, вийшло! Сьогодні я зрозуміла, що можу пишатися собою, нашими стосунками і тим, як сильно я щаслива бути мамою і саме такою, якою загадала стати багато років тому.
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