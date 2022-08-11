Війна позбавила роботи українських артистів. Багато відомих людей жили на заощадження, але вони поступово закінчуються. Українська співачка Анастасія Приходько в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube зізналася, за які гроші живе її родина під час війни.
"Ми хотіли влаштувати гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло в п*зду… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Зараз я взагалі безробітна. Тепер я утриманка", – зізналася Анастасія . Приходько .
Приходько звикла, що завжди має свій заробіток, тому зараз їй складно. Грошей у чоловіка Анастасія не просить, їй важко це зробити, адже співачка до цього зовсім не звикла.
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"Я не та людина, яка проситиме. Хоча багато хто і скажуть, що це ж чоловік, але ні. Якщо мені щось потрібно буде, то я почекаю, натякати, але прийти і попросити складно", – поділилася Анастасія Приходько.
Через велику кількість часу і щоб "не збожеволіти" Анастасія Приходько почала активно займатися своїм садом: вона доглядає квіти, сушить мелісу та листя троянди для чаю, підстригає рослини, чистить басейн.
Нагадаємо, що Приходько нагадала, чому смішно вірити в "хороших" росіян.
Як повідомляла Politeka, Приходько не може співати, артистка назвала причину.
Також Politeka писала, що Потап знову нарвався на критику Приходько, співачка яскраво наїхала на репера.