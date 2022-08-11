Наразі співачка Анастасія Приходько з чоловіком та трьома дітьми живе у своєму будинку під Києвом, але на початку війни вона виїжджала спочатку до Львова, а потім за кордон.

Війна позбавила роботи українських артистів. Багато відомих людей жили на заощадження, але вони поступово закінчуються. Українська співачка Анастасія Приходько в інтерв'ю з Аліною Доротюк на YouTube зізналася, за які гроші живе її родина під час війни.

"Ми хотіли влаштувати гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло в п*зду… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Зараз я взагалі безробітна. Тепер я утриманка", – зізналася Анастасія . Приходько .

Приходько звикла, що завжди має свій заробіток, тому зараз їй складно. Грошей у чоловіка Анастасія не просить, їй важко це зробити, адже співачка до цього зовсім не звикла.

"Я не та людина, яка проситиме. Хоча багато хто і скажуть, що це ж чоловік, але ні. Якщо мені щось потрібно буде, то я почекаю, натякати, але прийти і попросити складно", – поділилася Анастасія Приходько.

Через велику кількість часу і щоб "не збожеволіти" Анастасія Приходько почала активно займатися своїм садом: вона доглядає квіти, сушить мелісу та листя троянди для чаю, підстригає рослини, чистить басейн.

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