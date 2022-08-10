Популярний український співак Дмитро Монатик, який нещодавно повернувся в Україну з-за кордону, зворушливо привітав дружину зі святом.

Український співак Дмитро Монатик активно гастролював країною, підтримував українців і розповідав про те, що відбувається через дії окупантів. Також артист не так часто говорив у себе, наголошуючи на своїх роботах.

На цей раз Дмитро зворушливо звернувся до дружини Ірини, яку вітав зі святом.

«… це розкішне волосся та очі кольору молодість піднімають знову, хоча після ударів таких не піднімаються. Так? Ці зливи тільки співають про хороше, адже зміни трапляються, коли дослухатись, а ми – питаємо. Так? Ці хмари пливуть неймовірно швидко.

Про цю легкість… це ми мріємо просто. Ці вулиці збудували спогади. Це місто про все дарує нам обіцянки, а я їм вірю… Скільки побачили, скільки разів ламали. У які дали не носила б нас земля, а це було недаремно…» - написав Дмитро.

Також він написав, що з кожним днем ​​все більше любить дружину і вдячний за кожен день, в якому є для кого жити і щоранку мріяти прокидатися поряд.

«З днем ​​народження тебе, моя Левиця) Вірю, що наступне свято відсвяткуємо так, як любили: разом, усією родиною, поряд із рідними друзями. Ось побачиш» – висловився Дмитро.

Нагадаємо, біда трапилася з сином продюсера "Квартал 95", Саліванчук повідомила подробиці.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо SLAVIA посеред ночі похизувалася новим образом.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Клопотенко дав українцям незвичайну пораду щодо поїдання кавуна.