Нещодавно стало відомо, що родина популярного українського співака опинилася в окупації. В окупованому Вовчанську Харківської області його близькі перебувають давно, проте співак не говорив про це публічно.

Зараз після першого інтерв'ю Пивоварова популярність виконавця ще більше зросла.

На цей раз Артем показав, як шанувальники виконують його композицію, а сам він милується почутим на фоні. Також артист повеселився з компанією перед камерою, чим порадував у Інстаграм:

«Мурашки; Вауууу🔥; Як добре 😍; 🔥 аж мурашки по шкірі 😍; Дуже добре❗; ну найкращі 😍; Це дуже круто 🔥; Дуже круто 👏; Клас 😍; нереальні!! 😍🔥; Артеме, ти неймовірний! Мурашки шкірою біжать 😍 Дуже круто! 👏; Наче мантра яка 🤩🤩🤩 Це просто вау» - кажуть у мережі.

Раніше Пивоваров додав, що дуже цінує внесок рідних у своє виховання, яке допомогло йому стати такою людиною, якою вона зараз. Про те, як мама артиста живе під окупацією російських загарбників, він не схотів розповідати, проте запевнив, що щодня спілкується з нею.

"Я не знаю, що говорити на цю тему. Я дуже переживаю, але ми постійно на зв'язку", - розповів Артем Пивоваров.

Нагадаємо, що Артем Пивоваров розчарував змінами у зовнішності, промовисті фото .

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