Телеведуча Леся Нікітюк після продуктивних зйомок у Львові зробила селфі, вразивши фігуркою на новому фото у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк - відома українська телеведуча та зірка "Нового каналу". Після початку війни знаменитість зізналася, що залишилася без роботи, адже зйомки скасувалися. А нещодавно Леся повернулася до роботи, зайнявшись проектом Le Маршрутка, який показує красу України. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Леся поділилася селфі з ванної кімнати, позуючи у жовтому сарафані.

"Відзняли Львівщину. Всім дякую", - написала Нікітюк та розповіла, що плідно займалася зйомками в області протягом чотирьох днів.

"Леся, яке гарне у вас вбрання", - написала у відповіді до сторіс одна з фанаток.

Варто зазначити, що Нікітюк, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Знаменитість також займалася волонтерством, організувавши Прихисток для біженців із зони бойових дій. Але днями артистка заявила, що згортає проект.

Нагадаємо, Бідняков підколов Нікітюк, яка прогулялася Львовом у тапках.

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