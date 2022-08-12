Відома українська телеведуча та дружина Юрія Горбунова Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні та запустила соціальний проект із пошуку зниклих людей, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу телезірка поділилася милим фото та розповіла про новий телевізійний сезон.

На новій фотографії Катя знята біля величезної фури, на якій написано: "Телебачення". Перед камерою телезірка з'явилася у білих штанах, світлій футболці та ніжно-блакитній сорочці, а в руках вона тримає маленьку червону сумочку. Волосся зірки зібране в недбалий пучок, а на її обличчі немає макіяжу.

У підписі до публікації Осадча написала: "Все буде добре - мантра! Ми не знаємо точно, коли, але буде... скоро. Ми завжди особливо готувалися до телевізійної осені, старту сезону, нових проектів і планів. Тепер теж готуємося, але готуємося боротися за нашу країну далі, допомагаємо об'єднувати сім'ї з пошуком зниклих і віримо у ЗСУ! За посиланням у сторіс дивіться наш проект "Знайти своїх", допомагайте нам шукати зниклих. Як ви?

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