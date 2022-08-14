Як пише Politeka.net , останнім часом Instagram-акаунті Андрія Задворного з'явилося багато постів з розгорнутим викладом думок та філософськими міркуваннями.

Ось і зараз чоловік вирішив поділитись своїми думками про літо під час війни.

«Найкоротше літо в житті. Чи найдовше? Літо очікування і всеосяжного прийняття. Літо розпачу і надії. Літо тривоги і впевненості. Літо свободи і літо обмежень. Літо гордості і принизливого безсилля.

Літо відстаней, які неможливо подолати. Так, наче відштовхуєшся полярним магнітом, невидимою стрічкою хтось прив’язав і тримає. Не можливо піти «від» і дістатись «до».

До Людей, які наче і близькі по обидва боки екрану, але такі далекі і наче розділені роками, подібно як у кадрах американського кіно про в’язня, до якого в гості приходить дружина і вони говорять через трубку вінтажного телефона, дивлячись одне на одного через товсте скло. Відстань у кілька сантиметрів, яку неможливо подолати », - написав він.

Читачів сторінки торкнули глибокі сліва українця, проте знайшли такі, хто засумнівався, що Задворний самостійно пише тексти. Одна з підписниць вирішила, що переможець «Холостячки» найняв собі копірайтера. Жінка написала йому про це у коментарях, після чого Андрій Задворний образився.

"Андрію, дякую за пост. Такі влучні слова, які відгукуються в серці...", - написав фоловер

"Ого, Ви найняли копірайтера? Такі тексти 🔥", - запитала читачка.

Задворний поспішив відповісти: "От щас обідно було ".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Андрій Задворний показав, як його обдурив продавець.

Як повідомляла Politeka, переможець «Холостячки» Задворний похвалився відпочинком у Карпатах та розлютив українців.

Також Politeka писала, що Андрій Задворний показав як виглядає без бороди.