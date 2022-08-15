Як пише Politeka.net , Андрій Задворний – відомий український бізнесмен. Зірка минулого року вирушив на "Холостячку", де була головною героїнею проекту Злата Огнєвіч. Бізнесмену вдалося перемогти на проекті, але одразу після шоу Андрій покинув співачку. Проте тепер Задворний досить успішний блогер і активно веде Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Задворний показав свою дочку Кіру, з якою сьогодні гуляв Києвом.

"Ой, що в тому дитинстві потрібне для щастя:

щоб тато та мама любили;

жучок, їжачок чи білочка щоб зустрівся;

іграшка нова і сюрприз щоб були;

Гойдалка, калюжа, гірка, велетень, палиця

щоб спати рано не вкладали, щоб рано не будили;

Ну і картопля фрі

А чого дорослим завжди не вистачає)?", - написав Задворний.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Також картопля фрі", "Яка ж у Вас чудова дочка. Нехай росте здоровою та щасливою у мирній Україні", "Вона маленький енерджайзер".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" з Огневичем Задворним вразив виглядом у спортзалі.

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