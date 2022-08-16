Прощання з українською актрисою та телеведучою Русланою Писанкою відбудеться 21 серпня у храмі, який їй дуже подобався.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив вдівець Писанки Ігор Ісаков.

«Хочу повідомити, що прощання та відспівування нашої Русі та її мами, Діни Василівни, відбудуться у храмі, який дуже подобався Руслані, 21.08.22 (неділя), за адресою: Спасо-Преображенський собор, вул.Маршала Конєва 3а (ст. метро «Іподром»)», - повідомив Ісаков.

За його словами, початок Божественної літургії о 9.00.

Нагадаємо, мама Руслани Писанки померла вже під час війни, жінка мала останню стадію онкологічного захворювання. Жінка померла буквально на руках свого зятя – Руслана на той момент уже була у лікарні у Німеччині. Актриса і телеведуча приховувала свій стан, про діагноз знали лише найближчі друзі та члени сім'ї.

«Вона нікому не говорила про свій діагноз. У Німеччині у неї діагностували тяжку хворобу. Останній місяць Ігор був поруч із нею», - розповідали друзі Руслани та Ігоря.

За словами актора та друга Руслани Володимира Горянського, актриса ніколи не скаржилася на своє самопочуття, але ознаки хвороби були.

«Просто ми не розуміли чи не хотіли розуміти», – розповідав Горянський.

Актор нагадав, що 4 лютого в Будинку офіцерів у Києві актриса зомліла під час вистави "Потяг "Одеса-мама" і зламала ногу.

«Напевно, це був сигнал, що там таки щось негаразд. І до цього вона мала випадок на сцені, коли вона втрачала свідомість. Напевно, це були симптоми», – сказав Горянський.

Нагадаємо, Руслана Писанка пішла з життя в ніч проти 19 липня в Німеччині, де проходила лікування від тяжкої хвороби.

Тільки після смерті актриси її діагноз було розкрито публічно.