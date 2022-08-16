Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна - відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу". Також знаменитість любить розтяжки та танці біля пілона. Зірка не лише демонструє свої успіхи, а й навчає українців своєму ремеслу. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Катя опублікувала спільне фото із зірковим нареченим – Євгеном Селезньовим, відомим українським футболістом. Парочка позувала на українському стадіоні НСК "Олімпійський", київській футбольній арені.

"Ой, матусі, ну це ж просто "Наречений" Євген Селезньов. Ну не могла я не виставити це фото! Дівчата, придивіться", - написала Катя в публікації.

Варто зазначити, що Нікітіна, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами.

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