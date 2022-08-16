Дружина Володимира Остапчука Крістіна Гірник показала ефектне відео, але щось пішло не так.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Крістіна Гірник , з початку вторгнення росії в Україну почала волонтерити. Вона не лише займається гуманітаркою, а й збирає гроші для ЗСУ.

Останнім часом дівчина зачастила до Європи, де вона, як запевняє своїх фоловерів, проводить час із подругами. Однак багато користувачів мережі помітили, що у дружини ведучого Володимира Остапчука згасли очі, і вона виглядає останнім часом дуже сумною.

Тому зовсім недавно Гірник розмістила ефектне відео в Інстаграмі.

У кадрі Крістіна підходить до чорного позашляховика Рендж ровер відчиняє двері і сідає за кермо автомобіля. Відео супроводжує лірична версія хіта Crazy у виконанні Gnarls Barkley.

«Я пам'ятаю, як збожеволів…», - процитувала слова відомої пісні дружина Остапчука.

"Ви красуня, тільки машинка брудна", - зауважила одна з читачок.

Але Крістіна Гірник не розгубилася і відповіла їй: "Життя".

Нагадаємо, відпочинок дружини Остапчука став упоперек горла, реакція Гірника пішла негайно.

А ще Politeka повідомляла, що дружина ведучого Остапчука потрапила під шквал критики, Гірник відповіла хейтерам

Також Politeka писала, що дружина Остапчука відповіла хейтерам, які пройшлися нею через відпустку в Європі.