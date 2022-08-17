Як пише Politeka.net , Олена Шоптенко – відома українська танцівниця та головний хореограф проекту "Танці зі зірками". Зірка, як та інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Шоптенко і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Олена поділилася кадрами, де танцювала із партнерами.

"Давно ми не виступали у складі Geomethree", - написала Шоптенко.

"З особливим хвилюванням готуємось до концерту до Дня Незалежності", - продовжила Олена.

"Дуже скучила", - написала на другому сторіс Шоптенко, де її підняли у повітря партнери.

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Як можна побачити на кадрах, Олена разом із партнерами репетирували новий танець, який планують показати вже зовсім скоро – 24 серпня.

Нагадаємо, Шоптенко з "Танців з зірками" розповіла, що допомогло їй прийти до тями за кордоном.

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