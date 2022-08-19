Як пише Politeka.net, український вокаліст розмістив відео на своїй сторінці в Інстаграм.
«Так тримати, Богдане!», - написав Олександр Пономарьов.
На кадрах чоловік, вочевидь військовий, весело співає і танцює під патріотичну пісню "Україна переможе". У його руках державний прапор, яким він махає. Його не бентежить протез замість правої ноги.
Українці захоплені мужністю та стійкістю наших захисників, які попри все не втрачають бойового духу та віри у перемогу над окупантом.
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«Наші українські чоловіки – найкращі»,
«Спасибі 🙏 вам за вашу стійкість і мужність, міцного здоров'я та щастя ❤️, низький уклін вам за вашу любов до рідної України 🇺🇦.Слава Україні 🇺🇦 Героям Слава 💛💙»,
«Пишаюся!!! 👏А ще пишаюся тим, що в Україні, найкласніші чоловіки! Герої наші!»,
«Господи, серце розривається і на очах сльози»,
"З такими хлопцями нас не здолати!",
"Господи! Він такий "Живчик" цей герой наш. Наші захисники-чоловіки найкращі у світі! Слава Україні! Слава ВСУ! Героям Слава!!! Вам Олександр, добрий вечір доброго, натхнення! там, оберігаючи себе!
"Низенько кланяюся",
"Слава Герою", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українських піхотинців у їхнє свято, відео.
Як повідомляла Politeka, Пономарьов висміяв російське кафе, яке заборонило вхід для Зеленського та Байдена.
Також Politeka писала, що Пономарьов показав, як зараз виглядає його прийомна дочка-блондинка: "Вже така доросла".