Народний артист України Олександр Пономарьов захопився мужністю та стійкістю військового, який втратив ногу у боях.

Як пише Politeka.net, український вокаліст розмістив відео на своїй сторінці в Інстаграм.

«Так тримати, Богдане!», - написав Олександр Пономарьов.

На кадрах чоловік, вочевидь військовий, весело співає і танцює під патріотичну пісню "Україна переможе". У його руках державний прапор, яким він махає. Його не бентежить протез замість правої ноги.

Українці захоплені мужністю та стійкістю наших захисників, які попри все не втрачають бойового духу та віри у перемогу над окупантом.

«Наші українські чоловіки – найкращі»,

«Спасибі 🙏 вам за вашу стійкість і мужність, міцного здоров'я та щастя ❤️, низький уклін вам за вашу любов до рідної України 🇺🇦.Слава Україні 🇺🇦 Героям Слава 💛💙»,

«Пишаюся!!! 👏А ще пишаюся тим, що в Україні, найкласніші чоловіки! Герої наші!»,

«Господи, серце розривається і на очах сльози»,

"З такими хлопцями нас не здолати!",

"Господи! Він такий "Живчик" цей герой наш. Наші захисники-чоловіки найкращі у світі! Слава Україні! Слава ВСУ! Героям Слава!!! Вам Олександр, добрий вечір доброго, натхнення! там, оберігаючи себе!

"Низенько кланяюся",

"Слава Герою", - пишуть у мережі.

Нагадаємо, Олександр Пономарьов звернувся до українських піхотинців у їхнє свято, відео.

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