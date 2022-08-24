Як пише Politeka.net , відомий комік Андрій Рибак попрощався з холостяцьким життям. Кілька днів тому він одружився зі своєю давньою коханою Аліною, яка чекала чоловіка після проекту. Весільна церемонія відбулася на даху пентхауса у Києві. Серед гостей на вечірці були помічені учасники першого та другого сезонів реаліті «Холостячка» – Євген Ковтуненко, Олексій Тригубенко, Максим Тарапата. А ось найкращий друг Рибака Олександр Еллерт пропустив захід.

Тепер Андрій вирішив поспілкуватися з читачами своєї сторінки та відповісти на всі їхні запитання. Відповіді він опублікував Instastoris.

«У медовий місяць дружину везете», - поцікавився один із підписників.

"А як же. Спочатку в Херсон за кавунами! Потім у Крим за вином! І до Мелітополя ще заскочимо за черешнею», - відповів Рибак у своєму репертуарі.

На питання яким спортом займаєтесь, комік відреагував: "Футбол".

Ще одним питанням став: хто першим дізнався про стосунки з Аліною.

Шоумен, не зраджуючи собі, відповів, консьєржка і показав кадр, зроблений з дружиною в ліфті. Пара непристойно розставила ноги перед дзеркалом у кабіні.

Нагадаємо, Андрій Рибак одружився з дівчиною, з якою продовжував стосунки під час "Холостячки"

А ще Politeka повідомляла, що Еллерт із "Холостячки" усамітнився з Рибаком у телефонній будці.

Також Politeka писала, що учасники "Холостячки" Еллерт та Рибак поспілкувалися з українцем, який живе у Росії