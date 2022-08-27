Український телеведучий Володимир Остапчук виїхав із України та проводить час зі своїми спадкоємцями від першого шлюбу.

37-річний телеведучий Володимир Остапчук зараз не в Україні, шоумен вперше за півроку зміг побачитися з дітьми, прилетівши до них до Канади.

У своєму Instagram-блозі у розділі сторіс Володимир показав, що зараз проводить час із Емілією та Еваном на пляжі. У геолокації вказано Торонто, Канада.

Телеведучий вирішив не підписувати кадри, обмежившись червоними сердечками.

Зазначимо, що це вперше, коли Володимир Остапчук зміг побачитися з дітьми, йому навіть не дозволяли спілкуватися зі спадкоємцями, оскільки колишня дружина заблокувала його у всіх соцмережах. Нещодавно шоумен навіть отримував погрози від отця Олени Войченко.

Водночас, нова дружина Володимира Остапчука нотаріус Крістіна Горняк вже встигла повернутися в Україну з Європи, куди поїхала зі своїми подругами.

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