37-річний телеведучий Володимир Остапчук зараз не в Україні, шоумен вперше за півроку зміг побачитися з дітьми, прилетівши до них до Канади.
У своєму Instagram-блозі у розділі сторіс Володимир показав, що зараз проводить час із Емілією та Еваном на пляжі. У геолокації вказано Торонто, Канада.
Телеведучий вирішив не підписувати кадри, обмежившись червоними сердечками.
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Зазначимо, що це вперше, коли Володимир Остапчук зміг побачитися з дітьми, йому навіть не дозволяли спілкуватися зі спадкоємцями, оскільки колишня дружина заблокувала його у всіх соцмережах. Нещодавно шоумен навіть отримував погрози від отця Олени Войченко.
Водночас, нова дружина Володимира Остапчука нотаріус Крістіна Горняк вже встигла повернутися в Україну з Європи, куди поїхала зі своїми подругами.
Нагадаємо, новий скандал між Остапчуком та його колишньою набирає обертів, Войченко знову не змовчала
А ще Politeka повідомляла, що дружина Остапчука зчепилась у суперечці з екс-дружиною телеведучого.
Також Politeka писала, що Остапчук полив брудом екс-дружину після її скандального інтерв'ю з новими одкровеннями